Centrafrique: un aéronef inconnu bombarde un camp militaire à Bossangoa

Un camion dans la base avancée de Bossangoa, une ancienne usine chinoise de coton lorsque celle-ci était occupé par l'armée française lors de l'opération Sangaris en 2013 (Image d'illustration). © RFI/Olivier Fourt

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Interrogations et incrédulité à Bossangoa, nord-ouest de la Centrafrique, après le réveil en sursaut causé dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 novembre par de fortes détonations en provenance du camp militaire des forces armées centrafricaines (Faca) et des paramilitaires russes de Wagner. Le gouvernement a affirmé ce lundi soir 28 novembre qu’un avion non identifié avait bombardé le site, sans faire de victimes.