Le nord du Togo, une région davantage ciblée par les terroristes

Des soldats togolais patrouillant à Dapaong dans le nord du Togo en 2020 (Image d'illustration). © PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Togo a connu une attaque terroriste meurtrière jeudi 24 novembre à Tiwoli dans la région des Savanes, à la frontière avec le Burkina Faso et le Bénin. Depuis des mois, cette région frontalière subit les incursions des hommes du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM, ou JNIM dans son acronyme arabe), qui s'étend de plus en plus vers les pays côtiers.