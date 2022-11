Madagascar: Anisha, gagnante de la Star Academy, fait la fierté de la Grande Île

Sa victoire fait la fierté de la Grande Île. Anisha, 22 ans, a remporté, samedi soir, la finale de la 10ᵉ édition du télé-crochet français Star Academy. La jeune Malgache, la grande solitaire du château de Dammarrie-les-Lys, inconnue du grand public, il y a encore un mois et demi, faisait la Une de tous les médias de l’île, lundi 28 novembre. À Antananarivo, RFI a tendu son micro à celles et ceux dont le cœur a été conquis par la mezzo-soprano.

De notre correspondante à Antananarivo,

De cette finale gagnante pour Anisha, on retiendra son solo, Hallelujah, de Leonard Cohen et ses premiers mots : « misotra betsaka », « merci beaucoup », en malgache, sa langue maternelle.

« Pour nous, les Malgaches, c’est une grande victoire », dit Kerena, 13 ans, avant de poursuivre : « J’ai regardé sur Facebook. Je l’ai vu chanter, j’étais tellement émue ! C’était trop génial, elle a une super belle voix ! »

« Depuis son enfance, elle chante beaucoup à l’Église », précise Pasteur Mailhol, fondateur et prédicateur vedette de la secte Apokalypsy qui assure avoir contribué, en partie, plaisante-t-il, à cette belle aventure : « Je la connais bien. Quand j’étais à Paris la dernière fois, au mois d’août, elle m’a demandé si elle pouvait faire la Star Academy, participer à ce concours. J’ai contacté Dieu et j’ai reçu une réponse positive pour elle. Et c’est pour cela qu’elle a accepté. Elle avait peur que Dieu ne veuille pas qu’elle participe à ce concours… Je suis très fier de ce qu’elle a fait »

« Je la suivais déjà sur les réseaux sociaux avant qu’elle ne participe à la Star Academy », explique Jaël Ranimbonantsoa, professeur de chant dans plusieurs écoles de musique de la capitale.

« Anisha, quand on la voit, elle est du genre timide, mais quand elle chante, l’émotion qu’elle partage, disons qu’elle touche tout de suite le public. C’est son point fort. Elle arrive à vivre les paroles… Il y a plusieurs de ses morceaux que je vais montrer aux élèves. Ça va vraiment les inspirer ! », ajoute le professeur.

Inspirée, Nofy, 11ans, l’est déjà : « Plus tard, je voudrais être une superstar. Être chanteuse. Je voudrais être comme elle … »

À un média français qui lui demandait ce qu’elle imaginait faire des 100 000 euros gagnés, la jeune femme a déclaré vouloir notamment aider les orphelins de l’île et participer à des missions humanitaires dans le Grand Sud, en proie à la famine.

