Somalie: les autorités ont repris le contrôle de l’hôtel attaqué par les shebabs à Mogadiscio

En Somalie, un hôtel du centre de Mogadiscio, où résident traditionnellement de hautes personnalités, a été pris pour cible, depuis dimanche soir, par les shebabs. Le porte-parole de la police a annoncé, dans l’après-midi de ce lundi 28 novembre, la fin du siège de l’hôtel. Le bilan est d'au moins huit civils morts, selon la police.

Le siège a pris fin en milieu d’après-midi, a annoncé le porte-parole de la police, cité par l'Agence France-Presse. Un siège qui aura ainsi duré près de 20 heures.

« L'opération de ratissage à l'hôtel Villa Rose est terminée », a déclaré à la presse Sadik Dudishe, porte-parole de la police. Les shebabs « ont tué 8 civils qui étaient dans l'hôtel et les forces de sécurité ont réussi à en secourir environ 60, et aucun n'a été blessé », a indiqué M. Dudishe, ajoutant qu'un membre des forces de sécurité avait également été tué.

Le porte-parole de la police somalienne a annoncé que l'attaque avait été menée pendant presque 21 heures par six personnes et « cinq ont été abattues et un s'est fait exploser ». L’attaque avait débuté, dimanche soir, avec un mode opératoire assez classique. Une voiture piégée avait explosé à l’entrée de l’hôtel avant qu’un commando ne s’infiltre à l’intérieur.

C’était un nouveau lieu symbolique qui était frappé. Après l’hôtel Hayat cet été, cette fois, c'est l'hôtel Villa Rose, un hôtel très prisé des hauts fonctionnaires et des parlementaires, situé près du palais présidentiel Villa Somalia, qui était pris pour cible.

Selon des médias locaux, au moins un ministre aurait été blessé. Adam Haw Hirsi, ministre de l’Environnement, a déclaré sur Twitter, dimanche soir, être sain et sauf. Des responsables gouvernementaux sont, eux, parvenus à s’échapper par les fenêtres de l’hôtel.

Le quartier a été bouclé par les forces de sécurité. Des coups de feu et des explosions ont été entendues, ce lundi matin. Selon un responsable des services de sécurité somaliens, joint par l’AFP, les assaillants étaient « coincés dans une pièce du bâtiment » d’où les forces de sécurité sont donc parvenues à les déloger dans l’après-midi.

Le dernier bilan fait état d’au moins huit civils tués. Les forces de police ont par ailleurs ajouté que l’attaque avait été menée par six personnes dont « cinq ont été abattues et une s'est fait exploser ».

Cette nouvelle attaque intervient alors que président Hassan Cheikh Mohamoud avait décidé, l’été dernier, de s’engager dans une « guerre totale » contre les shebabs.

