Côte d'Ivoire: au procès de l'attentat de Grand-Bassam, un premier accusé entendu

Le procès des auteurs présumés de l’attentat de Grand-Bassam a commencé ce mercredi 30 novembre à Abidjan. Le 13 mars 2016, l'attaque dans cette station balnéaire avait fait 19 morts.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Ce premier jour d'audience a permis d’entrer dans le vif du sujet, avec l’audition d’un premier accusé, Mohamed Cissé. L'homme se présente comme un chauffeur résidant dans la commune de Port-Bouet où Kounta Dallah, considéré comme l'un des cerveaux de l'attentat, a loué une maison début 2016. « C’est un marabout, une famille très respectée au Mali », précise Mohamed Cissé, pour justifier le choix de son client.

Mohamed Cissé raconte l’avoir emmené sur la plage de Grand-Bassam, en compagnie d’une autre personne. Il affirme aussi l’avoir ramené à l’aéroport le lendemain de l’attentat. Kounta Dallah lui aurait alors remis le véhicule dans lequel avaient été cachées les armes, avant de rentrer sur Bamako. Bousculé par les questions du président de la cour, Mohamed Cissé assure s’être cantonné à son travail. « Je suis chauffeur, je vis de la conduite », explique-t-il.

Six ans et demi après l'attaque qui a fait 19 morts dans la station balnéaire de Grand-Bassam, ils sont 18 à être jugés depuis ce mercredi pour assassinat, tentative d’assassinat, actes de terrorisme, recel de malfaiteurs, coups et blessures volontaires par armes à feu, détention illégale d’armes à feu et de munitions de guerre. Mais cet après-midi, seuls quatre accusés étaient présents au tribunal criminel d'Abidjan.

Outre Mohamed Cissé, comparaissait une personne qui aurait hébergé les présumés terroristes, et deux autres qui auraient aidé à faire du repérage. Tous ont été arrêtés quelques jours après l’attentat et sont soupçonnés d'avoir été en lien avec Kounta Dallah, accusé d’avoir « supervisé l’attentat de bout en bout ». Kounta Dallah serait en fuite. Autres grands absents : Cheikh Aïdara, décrit comme étant « l’idéologue » du groupe, et Mimi Ould Baba, présenté comme étant « le chef direct de Kounta Dallah ».

Le procès doit durer trois semaines. Il reprendra ce jeudi.

