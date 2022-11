Djaïlï Amadou Amal, une écrivaine camerounaise porte-voix des femmes de sa région

L'écrivaine camerounaise Djaïlï Amadou Amal est en France pour une série de conférences et de rencontres.

Publicité Lire la suite

L’autrice des romans Les Impatientes (Goncourt des Lycéens en 2020 en France) et Coeur du Sahel, Djaïli Amadou Amal, a été récompensée par la distinction « Docteur Honoris Causa » à la Sorbonne lundi. Une reconnaissance pour cette romancière originaire de Maroua, dans l'extrême-nord du Cameroun, qui, dans ses livres fait entendre la voix des femmes de sa région.

Elle-même victime de violences liées au genre, mariée de force à 17 ans, elle dit elle-même que la littérature et l'écriture « lui ont sauvé la vie ». Aujourd’hui, elle s'engage au Cameroun pour l'éducation des filles de sa région. « Depuis pratiquement trois ans, mes romans sont au programme scolaire pour qu'on puisse parler à l'école des sujets qui étaient auparavant tabous. C'est un peu un grand pas », se réjouit-elle.

► À lire aussi: Djaïli Amadou Amal, au coeur du Cameroun, la voix de toutes les femmes

L’autre de ses objectifs, c’est de promouvoir la lecture dans son pays. « On a souvent tendance à dire que le Camerounais ne lit pas, moi, je pense que le Camerounais lit du moment qu'on lui donne envie de lire et j'en suis la preuve en réalité », ajoute-t-elle.

Et pour cela, l’autrice laisse ces dernières années ses droits d’auteur en Afrique. « Je donne également gracieusement à mon éditeur camerounais, François Nkémé, des éditions Proximité, avec qui j'ai commencé », confie-t-elle. Ainsi, « les livres continuent à être disponibles au Cameroun et partout en Afrique subsaharienne et continuent à couter moins chers ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne