Un nouveau traitement fait espérer l'élimination de la maladie sommeil

La maladie du sommeil est-elle en passe d'être éliminée ? C'est l'espoir que suscite un nouveau traitement développé par le laboratoire Sanofi, l’acoziborole, qui vient d'être présenté.

La maladie du sommeil, ou trypanosomiase humaine africaine (THA), est transmise par la mouche tsé-tsé et causée par un parasite qui touche, au stade avancé, le système nerveux central et provoque la mort. Actuellement, lorsqu'elle est détectée à temps, ses symptômes sont proches de ceux du paludisme, notamment la fièvre. Les malades doivent être hospitalisés durant dix jours, subir des injections à répétition et prendre des comprimés.

Ce nouveau traitement, présenté dans la revue scientifique The Lancet Infectious Diseases, pourrait changer la donne. Développé par le laboratoire Sanofi et financé par la fondation Bill Gates, l’acoziborole peut être administré immédiatement et sur place, selon une approche nommée « dépistage-traitement » par les médecins. La maladie du sommeil touchant essentiellement des communautés qui vivent dans des zones reculées et instables, le traitement oral à dose unique pourrait avoir un réel impact. Son administration ne requiert en effet qu’une formation médicale minimale.

« Une révolution » pour les malades et le personnel médical

Le docteur Mariame Camara, basée au centre de traitement de la trypanosomiase de Dubréka, en Guinée, a participé à toutes les phases d’essais de l’acoziborole. À ses yeux, c’est « une révolution ». « Ce sont trois comprimés que le malade prend, et puis c’est fini. Il n’y a pas besoin d’hospitalisation. Dès qu’on suspecte la maladie, on peut donner le traitement », indique-t-elle.

L’acoziborole est toujours en cours d'homologation. L'étude de mise au point a duré trois ans, entre 2016 et 2019. Durant l'ultime phase de test, 208 patients en Guinée et en République démocratique du Congo ont été traités : parmi eux, 95% des malades en stade avancé de la maladie ont été guéris, et 100% de ceux pour qui la maladie avait été détectée à un stade précoce.

Selon le docteur Mariame Camara, « Sanofi se porte garant de distribuer ces médicaments via l’Organisation mondiale de la Santé : ils vont les disponibiliser gratuitement puisque c’est une maladie qui touche les populations pauvres. » Elle estime que ce nouveau traitement ouvre la voie à « l’élimination » – et non l’éradication totale – de la maladie du sommeil, grâce aux campagnes de dépistage pour traiter un maximum de malades.

Interview du docteur Mariame Camara, du centre trypano de Dubreka en Guinée, au sujet de l'acoziborole.

