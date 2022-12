RDC: une possible amnistie au cœur des discussions entre Kinshasa et les groupes armés de l’Est

Le facilitateur de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) pour la RDC Uhuru Kenyatta prend la parole lors de la troisième conférence sur la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, à Nairobi, le 30 novembre 2022. © Monicah Mwangi / Reuters

Le dialogue inter-congolais entame sa deuxième journée de travaux jeudi 1er décembre à la capitale kényane Nairobi. Plus de 200 délégués sont représentés, notamment plus de 50 groupes armés et de la société civile de la RDC, en plus de la facilitation de la Communauté de l’Afrique de l’Est et d’une délégation de Kinshasa. Si le M23 n’y a pas été convié, les parties veulent ramener la paix et doivent débattre notamment sur les conditions de désarmement des groupes, voire de leur amnistie.