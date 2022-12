RDC: les condamnations se multiplient après un massacre de civils dans le Nord-Kivu

Un massacre d’au moins une cinquantaine de civils aurait eu lieu à Kishishe dans le Nord-Kivu (Image d'illustration). ALEXIS HUGUET / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'armée congolaise a signalé et dénoncé jeudi 1er décembre un massacre d’une cinquantaine de civils à Kishishe, une localité sous contrôle du M23 située à une centaine de kilomètres de Goma. D’autres sources locales évoquent un bilan plus lourd. Les faits se seraient déroulés mardi 29 novembre et les combattants du M23 sont soupçonnés.