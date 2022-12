La Cédéao définit le terrorisme et les putschs comme priorités du sommet d'Abuja

Comme ceux du Mali et de la Guinée, le siège du Burkina Faso à la Cédéao est vide depuis le putsch du 24 janvier. AFP - NIPAH DENNIS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Alors que s’ouvre le 62ème sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) dimanche 4 décembre à Abuja, les travaux de la session ordinaire du conseil des ministres de l'institution se sont achevés vendredi dans la capitale nigériane. Parmi les dossiers sur la table, la lutte contre le terrorisme, les changements de gouvernement par des voies non constitutionnelles et les processus de transition politique.