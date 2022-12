La Marine française saisit plus de 4 tonnes de cocaïne dans le Golfe de Guinée

Le trafic de drogues touchent désormais tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ici, un membre de la Marine française inspecte des ballots contenant de la cocaïne lors d'une saisie précédente dans le Golfe de Guinée, le 21 mars 2021 (illustration). © Corentin Charles / AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de 4,5 tonnes de cocaïne ont été saisies mercredi 30 novembre par la marine française dans le golfe de Guinée. La cargaison de drogue, d'une valeur d'environ 150 millions d'euros, se trouvait à bord d'un remorqueur brésilien et a été découverte lors d’une opération menée dans le cadre d'une enquête internationale, en coopération notamment avec les autorités brésiliennes et américaines.