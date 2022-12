Mali: inauguration du barrage de Gouina, de l'OMVS,sur le fleuve Sénégal

Les chefs de gouvernement de la Guinée, de Mauritanie et du Sénégal ont été conviés à l'inauguration ce barrage car il s'agit d'un projet régional. Le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga inaugure ce samedi le barrage de Gouina, à 45 km de Kayes, dans l'ouest du Mali. Un projet hydroéléctrique majeur de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.

Neuvième plus long cours d’eau en Afrique, le fleuve Sénégal comprend plusieurs barrages dont celui de Gouina, de 1347 mètres de long. Il a été réalisé en amont de Kayes, avec une centrale électrique au fil de l'eau d'une puissance de 140 Mégawatts. Un gigantesque ouvrage dont la construction par le Chinois Sinohydro a coûté à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, 283 milliards de FCFA, l'équivalent de 424 millions d'euros. Une somme financée à plus de 80% par un prêt de la banque chinoise Eximbank.

Le barrage de Gouina fournit déjà de l'électricité depuis plusieurs mois : il a été connecté au réseau électrique de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal en mars dernier.

Cette inauguration officialise donc l'entrée en opération d'un des plus grands projets hydroélectriques de l'OMVS, après le barrage de Manantali, toujours au Mali, plus en amont sur un affluent du Sénégal, il y a un peu plus de vingt ans. En attendant le prochain projet encore plus puissant prévu en Guinée et qui devrait permettre, espère l'OMVS, de couvrir les besoins en énergie des quatre États membres.

Les barrages existants et les futurs projets de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). OMVS

