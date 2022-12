RDC: la loi instaurant la discrimination positive en faveur des Pygmées promulguée

Les Pygmées, peuple victime de stigmatisation, bénéficient désormais d’une protection en République démocratique du Congo. Après 14 années de plaidoyer au niveau national et international, une loi consacrant la discrimination positive en faveur des Pygmées vient d’être promulguée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Les organisations de défense des Pygmées se réjouissent. Le président congolais Félix Tshisekedi vient de promulguer une loi protégeant cette population discriminée. Les Pygmées bénéficieront de la gratuité des soins, de frais de justice y compris la commission d’office d’un avocat devant les instances judiciaires.

Si la gratuité de l’enseignement n’est garantie pour tous qu’au niveau primaire dans le pays, la loi l'étend pour les Pygmées à tous les niveaux de l’enseignement primaire, secondaire et enseignement professionnel dans les écoles publiques. Les Pygmées sont aussi exemptés de frais de mariage à l'état civil.

Un fonds spécial de protection prévu

Des avantages coûteux pour l’État et non encore pris en charge dans le budget, mais la Dynamique des groupes des peuples autochtones (DGPA) reste optimiste. « Nous savons que notre pays est aujourd’hui bénéficiaire de plusieurs fonds dans le cadre du changement climatique parce qu’on dit que les Pygmées sont les gardiens par excellence des forêts, explique Patrick Saidi, coordonnateur de la DGPA. Les échanges actuellement, c’est de voir comment l’Etat peut définir un pourcentage au niveau du budget national. On va faire le même travail avec les partenaires au développement de l’Etat congolais : la Banque mondiale, l’Union européenne pour que la vision de la loi se traduise dans tous les accords financiers que notre État va continuer à prendre ».

Il est prévu que le Premier ministre crée un fonds spécial pour la protection des droits des peuples pygmées. La loi est assortie de peines de prison pour toute personne qui se rendrait coupable de discrimination des Pygmées en matière de scolarisation ou d’emploi. Un million de Pygmées vivent actuellement dans 21 des 26 provinces congolaises.

► A écouter aussi : Pourquoi se former à l’Université de la forêt avec les Pygmées Aka ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne