Sénégal: la hausse des cas de paludisme à Dakar inquiète les autorités

Le paludisme concerne, d’après les estimations de l’OMS, 229 millions de personnes dans le monde. © Shutterstock/mycteria

Au Sénégal, les autorités sanitaires s'inquiètent d'une recrudescence des cas de paludisme à Dakar. La capitale est pourtant considérée comme « une zone verte », alors que les régions les plus touchées restent Kolda, Tambacounda et Kédougou, au sud et à l’est du pays. Le ministère de la Santé appelle les populations dakaroises à ne pas baisser la garde face à cette maladie potentiellement mortelle transmise par des moustiques.