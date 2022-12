Tunisie: le principal syndicat, l'UGTT, maintient la pression contre le gouvernement

Audio 01:25

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, prononce son discours inaugural devant plusieurs centaines de salariés du secteur des transports, le 30 novembre 2022 à Tunis. AFP - FETHI BELAID

En Tunisie, les tensions entre le gouvernement et l’UGTT (l'Union générale tunisienne du travail), principale plateforme syndicale du pays, ne retombent pas. Jeudi 1er décembre, le secrétaire général de l'organisation avait annoncé que son mouvement n’approuverait pas des mesures qui feront encore plus baisser le pouvoir d’achat des Tunisiens. Samedi, il est allé encore plus loin.