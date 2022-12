Dakar Games Festival: rencontre avec Yambaye Marième Seck, créatrice de jeux de société

Portrait

Concepteurs et amateurs de jeux de société sont à l'honneur ce week-end à Dakar avec la première édition du Dakar Games Festival. Si le secteur est tendance, la diffusion est encore difficile sur le continent. Rencontre avec Yambaye Marième Seck, créatrice de jeu sénégalaise.

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois

Autour d’une table, des joueurs échangent des cartes et des pions colorés. Ils jouent à Waalo, un jeu de société développé par Yambaye Marième Seck. Il a pour toile de fond le Sénégal du 15è siècle. « Il y a six personnages dans le jeu, expose la créatrice. Ce sont des rois, des reines, un capitaine de navire et aussi une libératrice. Chacun a une mission complètement différente de l’autre. La mission, c’est toujours d’aller chercher chez les autres quelque chose qu’ils ont et que nous, on n’a pas au début ».

Waalo est un jeu de compétition qui développe aussi une visée éducative. Marième Seck l'a présenté dans des classes de CM2. « Dans le programme sénégalais, au CM2, on apprend beaucoup les rois, les reines du Sénégal, explique-t-elle. C’est une façon de (rendre plus concrète) cette période-là. ».

Distribution difficile

Marième ne vit pas de la création de jeux, elle est responsable d’un centre de loisirs et a développé Waalo sur fonds propres, comme souvent au Sénégal. Conçu et illustré localement, le jeu a été imprimé à l’étranger, faute de machines.

Aujourd’hui, Marième peine à le distribuer. « Je suis allée vers la grande distribution, vers des enseignes françaises aussi, mais elles n’ont pas accepté de prendre le jeu et de le mettre dans leurs rayons, regrette la jeune femme. Peut-être parce que la thématique de l’esclavage leur paraissait délicate. Il y a même des enseignes spécialisées dans les jeux de société qui vont préférer des jeux qui viennent d’Occident, plutôt que des jeux qui viennent d’ici ».

Waalo et une centaine de jeux du monde entier sont présentés et vendus à l’occasion cette première édition du Dakar Games Festival, qui se tient ce week-end à la Maison de la Culture Douta Seck. Une ludothèque permanente est aussi en projet.

