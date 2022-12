Est de la RDC: plus de 120 personnes tuées lors du massacre de Kishishe, selon le gouvernement

Selon les autorités congolaises, plus de 120 personnes, dont 17 enfants, ont été tuées lors du massacre du 29 novembre dans la localité de Kishishe, à l'est du pays.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

« Il y a eu des massacres systématiques, des maisons ont été brûlées et il y a beaucoup de personnes portées disparues », a déclaré samedi à RFI Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais.

Alors que le précédent bilan de cette attaque commise à Kishishe, une localité du Rutshuru sous contrôle du M23, faisait état d’une cinquantaine de morts, il a été revu à la hausse. « Les premiers chiffres qui nous sont parvenus parlent de 122 » morts et « il n'est pas exclu que ce bilan augmente », a précisé M. Muyaya.

« Un crime de guerre »

Le président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé l'ouverture d'enquêtes interne et internationale pour établir que cette attaque est « un crime de guerre », selon le porte-parole qui insiste sur la nécessité d’une justice rapide. « Car si justice n'est pas faite, on peut craindre que cela se perpétue dans les autres zones ou les M23 et les RDF se sont érigés en chef », commente-t-il.

Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais Pascal Mulegwa

Un deuil national de trois jours a été décrété à partir de samedi suite à ce massacre qui a été vivement condamné par les ONG et la communauté internationale.

