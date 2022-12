RDC: Félix Tshisekedi critique vivement Paul Kagame et son régime

À l’occasion d’une rencontre avec une délégation de jeunes de RDC, Félix Tshisekedi a haussé le ton contre le président rwandais Paul Kagame.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

En dépit des initiatives de paix entreprises par des organisations sous régionales, la tension ne faiblit pas entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Le président congolais accuse son homologue rwandais d’agresser son pays et d’armer les combattants du M23, ce que Kigali dément formellement.

Devant 250 jeunes venus de 26 provinces du pays, Félix Tshisekedi a appelé les Congolais à faire la différence entre le peuple rwandais et le régime de Paul Kagame. « Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Cela n’a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l’Afrique de ce genre des dirigeants rétrogrades », a-t-il déclaré.

C’est le régime rwandais, avec Paul Kagame à sa tête, qui est l’ennemi de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, président congolais

« C’est honteux. Diabolique. »

Concernant les accusations d’agression portées par Kinshasa contre Kigali, Paul Kagame avait nié toute volonté, indiquait-il, de faire la guerre à la RDC. Cependant, il avait lâché une phrase qui avait beaucoup fait parler à Kinshasa : « J'entendais quelqu'un (…) dire, je n'exclus pas une guerre avec le Rwanda. Si vous cherchez quelqu'un qui s'y connaît en guerre, venez me voir, s’il vous plaît ».

Des paroles auxquelles le président congolais a répondu ce samedi. « Il s’enorgueillit d’être un faiseur des guerres, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier, moi à sa place, je me cacherais, j’aurai honte d’assumer le fait qu’on sème la mort et la désolation », a-t-il dit. Et d’ajouter : « C’est honteux. Je dirai même diabolique ».

Il reste à savoir comment, après cette escalade verbale, les facilitateurs kényans et angolais parviendront à faire avancer la feuille de route pour la paix dans l’est de la RDC signée par les dirigeants de la sous-région, dont les Congolais et les Rwandais.

