RDC: journée de manifestation contre le M23 et la guerre à l'appel de l'Église catholique

La ville de Kinshasa au coucher du soleil, le 8 février 2021 (image d'illustration). © Alexis Huguet, RFI

Ce dimanche 4 décembre 2022, l'Église catholique de RDC appelle les Congolais à marcher pour alerter sur la situation sécuritaire dans l'est du pays et dénoncer la présence du M23. Des rassemblements sont prévus ce dimanche 4 novembre un peu partout, et surtout à Kinshasa.