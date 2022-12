Afrique du Sud: l'ANC votera contre une procédure de destitution du président Cyril Ramaphosa

Le Congrès national africain (ANC) ne votera pas pour ouvrir une procédure de destitution lors d'un débat au Parlement mardi 6 décembre sur un rapport d'enquête accablant. Selon le document, le président pourrait avoir enfreint plusieurs lois et la Constitution. Après une journée de débat, son parti a décidé de soutenir Cyril Ramaphosa.

Déstabilisé par une enquête le visant, Cyril Ramaphosa peut compter sur sa famille politique. Le président sud-africain devrait être soutenu par les députés ANC mardi 6 décembre au Parlement. Les dirigeants du parti ont annoncé à l'issue de leur réunion ce lundi qu'ils voteraient contre l’ouverture d’une procédure de destitution lors du débat sur le rapport qui met en cause le chef de l'État. « Cette décision est le résultat d’une longue journée de débats intenses et francs », a admis Paul Mashatile, le trésorier général de l’ANC.

Selon ce rapport d'enquête publié le 30 novembre dernier, Cyril Ramaphosa est soupçonné d'avoir caché plus de 500 000 dollars, non déclarés et à l'origine trouble, dans le canapé de sa ferme de Phala Phala, enfreignant ainsi plusieurs lois.

Dans l'intérêt du pays et de l'ANC

Une frange du parti voulait que le rapport soit purement et simplement rejeté, mais cette option n’a pas été retenue, signe que les partisans de Cyril Ramaphosa ne sont pas tout-puissants. L'ANC a rappelé que le président doit rendre des comptes et collaborer à toutes les enquêtes en cours.

Le parti ne lui fera pas de cadeau, mais il a considéré qu’il était dans l’intérêt du pays et de l’ANC que le président continue à gouverner. Sa démission n’a pas été évoquée. En retrait depuis la publication du rapport d’enquête, Cyril Ramaphosa doit renouer avec les affaires. Mardi, il participera à son premier événement public après une semaine d’isolement.

