Belgique: les excuses au cœur des discussions parlementaires sur le passé colonial

Après deux ans et demi de travaux, des déplacements en RDC, au Rwanda, au Burundi, l’audition de près de 300 personnes, la commission parlementaire belge chargée d’examiner le passé colonial de la Belgique doit remettre son rapport d'ici à la fin du mois de décembre. Le texte final est en cours de discussion entre les députés des différentes formations politiques. Un point cristallise les tensions : la question des excuses.

Publicité Lire la suite

Que la Chambre des représentants présente des excuses au peuple congolais, burundais ou rwandais pour « la domination et l’exploitation coloniales », c’est là l’une des 130 recommandations formulées par le président de cette commission, l’écologiste Wouter de Vriendt : « Il y a des conséquences graves de ce passé colonial. Pour moi, les excuses sont un acte de réparation symboliquement très important ».

Wouter de Vriendt, président commission parlementaire sur le passé colonial Pierre Firtion

Un point essentiel pour le Parti socialiste sur lequel il n’entend pas transiger. « Ces peuples ont été opprimés par un régime colonial, violent, raciste, xénophobe et qui organisait une forme d’apartheid, explique le député socialiste belge Christophe Lacroix. Donc, le mot "excuses" est vraiment un mot qu’il faut pouvoir prononcer, regarder son passé, l’assumer. Et surtout, après le mot "excuses", on construit une relation ».

Pas d'excuses pour le Mouvement réformateur

Un mot dont, à l’inverse, deux partis libéraux ne veulent pas entendre parler. C’est le cas du Mouvement réformateur (MR) dont Benoît Piedboeuf est le président à la chambre. « La population belge aujourd’hui n’est pas responsable de ce qui s’est passé avant 1908 et après 1908, déclare Benoît Piedboeuf. Nous condamnons le régime colonial, mais nous ne voulons pas aller au-delà des engagements du roi et du gouvernement, parce qu’il n’y a pas de responsabilités directes actuelles ». Le Mouvement réformateur préfère en rester aux profonds regrets, exprimés en juin par le roi Philippe lors de sa visite en RDC.

Des excuses, seront-elles alors présentées par la Chambre des représentants ? la question doit être tranchée par la chambre d'ici à la fin du mois.

►À lire aussi : En Belgique, les experts rendent un rapport accablant sur le passé colonial du pays

Le rapport des experts de la commission Congo-mémoire coloniale vient d’être publié. 🇨🇩🇷🇼🇧🇮🇧🇪



Gros remerciements aux 10 experts pour cet important fil conducteur pour aborder le passé colonial belge. 🙏



Voici le doc: https://t.co/d88S65qWLj — Wouter De Vriendt (@WouterDeVriendt) October 27, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne