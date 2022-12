Congo-Brazzaville: les services de six grandes villes en grève illimitée

Les services municipaux de six grandes villes du Congo-Brazzaville sont en grève générale illimitée (photo: la Mairie centrale de Brazzaville) pour des questions de retard de paiement des salaires, entre autres revendications. © unesco.org

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Union des syndicats des six grandes mairies du Congo, dont Brazzaville et Pointe-Noire, a déclenché depuis le 1er décembre, un mouvement de grève générale illimitée pour réclamer des meilleures conditions de travail et le paiement de plusieurs années d’arriérés de salaires. Une situation qui pénalise les usagers qui n'arrivent pas à se faire délivrer certains documents comme les extraits d’actes de naissance ou encore récupérer les corps dans les morgues municipales par exemple.