Reportage

Gabon: Alexandre Barro Chambrier, réélu à la tête du RPM, appelle à l'union de l'opposition

Alexandre Barro Chambrier à Libreville, en 2018 (Image d'illustration). Carine Frenk / RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Gabon, à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle qui sera suivie des élections législatives et locales, l’opposition s’active. Il y a une semaine, Paulette Missambo, présidente de l’Union nationale (UN), a effectué sa rentrée politique. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) a tenu son premier congrès ordinaire du 2 au 4 décembre.