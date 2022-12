Contre la crise économique, le Ghana annonce la restructuration de sa dette intérieure

Ken Ofori-Atta, le ministre des Finances ghanéen, le 20 septembre 2021. Getty Images via AFP - MONICA SCHIPPER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Ghana fait face à la pire crise économique de ces dernières décennies. L'inflation dans le pays est de plus de 40% et la monnaie nationale a perdu plus de la moitié de sa valeur. Pour tenter d'endiguer le phénomène et éviter le défaut de paiement, des mesures de restructuration de la dette intérieure ont pris effet lundi.