Coupe du monde: à Rabat, les supporters marocains rêvent d'une victoire du Maroc face à l’Espagne

Dernière équipe africaine encore en lice après l’élimination du Sénégal, le Maroc affronte l’Espagne mardi à 15 heures TU en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Malgré un parcours jusqu’ici presque parfait, les Lions de l’Atlas ne partent pas favoris, mais les supporters se prennent à rêver.

Avec notre correspondant à Rabat, Victor Mauriat

Après un début de compétition presque parfait, un match nul contre la Croatie puis deux victoires face à la Belgique et au Canada, les supporters marocains se sent confiant même face à l’Espagne. « Contre l'Espagne, on n'a pas un grand stress. On pense qu'on peut gagner ce match 2-0 », assure un supporter.

Tout a été fait pour que les supporters puissent être au rendez-vous. Ce café va tripler sa capacité d’accueil pour l’occasion. « Pour préparer le match, on a commandé des chaises supplémentaires, car les clients qui vont venir ont déjà réservé leur place. Et une fois que le match aura commencé, on va crouler sous le travail donc il faut tout anticiper ! »

Tout le monde devant le match

Si les élèves du primaire et du secondaire sont en vacances, les universités s’adaptent à l’événement : « On a transformé une salle de conférence en fan zone. Et à chaque fois qu'il y a un match du Maroc, mais aussi de tout autre pays africain, on libère la salle spécialement pour les étudiants et professeurs qui sont là pour supporter leur équipe. »

Pour les petits commerçants, il n'est pas question de rester ouvert : « On va fermer le magasin, on a envie de regarder le match chez soi en famille, pour l'ambiance ».

