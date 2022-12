RDC: le M23 envisage un retrait de ses positions dans l'Est

Les autorités de la RDC veulent que la CPI ouvre une enquête sur ce qui s'est passé à Kishishe dans l'est du pays, mardi 29 novembre. Lundi, le gouvernement a avancé un bilan très lourd de 272 morts. Les autorités accusent le M23 de s'en être pris aux habitants. C'est dans ce contexte que le M23 évoque pour la première fois la possibilité d'un retrait de ses positions dans l'est de la République démocratique du Congo.

Publicité Lire la suite

Le M23 se dit « prêt à amorcer un désengagement et à se retirer », même s'il n'était pas représenté au mini-sommet de Luanda, il y a deux semaines.

Le mouvement rebelle continue d'affirmer qu'il respecte le cessez-le-feu, même si les combats n'ont jamais vraiment cessé dans l'extrême ouest du territoire du Rutshuru.

La rébellion du M23 réitère sa demande d'un dialogue direct avec le gouvernement congolais, pour « trouver une solution durable aux causes du conflit dans l'est de la RDC » et souhaite une réunion avec la force régionale d'Afrique de l'Est.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte pression, depuis quelques jours, autour de la tuerie de Kishishe, pour laquelle les autorités congolaises pointent du doigt le M23, qui rejette ces accusations.

Elle intervient aussi après la conversation téléphonique entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président rwandais Paul Kagame.

Pour rappel, lors du mini-sommet de Luanda, les participants demandaient un cessez-le-feu, puis un retrait progressif du M23 de ses positions. Le mouvement rebelle avait alors répondu ne pas être concerné par ce communiqué

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne