RDC: conclusion des pourparlers de Nairobi, les participants attendent de voir des actions

Les groupes armés de RDC signent le communiqué final des troisièmes pourparlers de paix à Nairobi, le 6 décembre 2022. © YASUYOSHI CHIBA / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les pourparlers de paix en RDC à Nairobi se concluent au Kenya. Pendant une semaine, plus de 200 représentants des groupes armés et de la société civile étaient autour de la table pour tenter de voir comment ramener la paix dans l'est du pays. Un communiqué final, lu ce mardi matin par Serge Tshibangu, le mandataire du président congolais pour le processus de Nairobi en est sorti.