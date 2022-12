Sénégal: « Bitcoin days » à Dakar pour informer et sensibiliser à ces nouveaux usages

Représentation de monnaies virtuelles: Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple et Litecoin. © REUTERS - Dado Ruvic

Texte par : RFI Suivre 1 mn

A Dakar, les 2 et 3 décembre se déroulaient les « Bitcoin days », une première rencontre sur le bitcoin au Sénégal avec experts et acteurs du secteur. L'événement était ouvert à tous et a attiré de nombreux curieux, malgré la présence encore balbutiante de la monnaie dans le pays.