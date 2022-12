Sénégal: Ousmane Sonko attendu au tribunal pour une confrontation avec son accusatrice

Ousmane Sonko, leader de l'opposition sénégalaise, le 8 mars 2021. AFP - SEYLLOU

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Sénégal, un face-à-face est attendu ce mardi entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, qui l’accuse de « viols répétés » et « menaces de mort ». L’opposant, leader du parti Pastef et l’ancienne employée d’un salon de massage de Dakar ont rendez-vous devant le doyen des juges d’instruction à 11h TU. Cette confrontation est une nouvelle phase dans ce dossier très sensible qui avait provoqué des émeutes meurtrières en mars 2021.