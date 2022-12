Coupe du monde 2022: la victoire face à l'Espagne, une aubaine pour le pouvoir marocain

Les Lions de l'Atlas sont les seuls non Européens ou Sud-Américains à être en quart de finale dans cette Coupe du monde de Football 2022. Mardi 6 décembre, après les penalties, le Maroc a éliminé les rivaux de toujours, l'Espagne. De Tanger à Lagouira, d’Essaouira à Marrakech et Rabat, les Marocains sont descendus en masse pour fêter la qualification des Lions, même le roi a défilé en voiture dans les rues de la capitale.

Avec notre correspondant à Casablanca, Victor Mauriat

Le souverain est peu coutumier des bains de foule. Mohammed VI a pourtant rejoint les supporteurs au cours de la soirée. Dans une vidéo diffusée sur internet, on le voit à bord d’un gros véhicule type SUV, vêtu d’un maillot de l’équipe nationale, agitant tout sourire un drapeau à la fenêtre. « Vive le roi » peut-on entendre dans ces extraits. Dans le même temps, des images de son fils, le prince héritier Moulay el-Hassan ont, elles aussi, été diffusées sur les réseaux sociaux.

ملك #المغرب محمد السادس يتجول في أحد شوارع المملكة مرتدياً قميص المنتخب المغربي، ويشارك الشعب المغربي في الشارع فرحة التأهل إلى ربع نهاية #مونديال_قطر.

اللهم أدم علينا وعلى أمتنا كافة الأفراح والمسرات والإنجازات. pic.twitter.com/er0xwjC65C — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) December 6, 2022

Une victoire qui tombe à pic pour le Maroc

Alors des célébrations royales pour un match de football, c’est une première dans l’histoire du Maroc, mais elles interviennent dans un contexte de crise économique et sociale. Dimanche dernier, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés à Rabat pour réclamer la fin de la vie chère, mais aussi « du despotisme et de la corruption ».

En clair, la vague de fierté nationale venue du Qatar tombe à pic pour le régime. En plus, sur le plan international, en tant que dernier pays africain et arabe dans la compétition, le Maroc est désormais soutenu par la plupart des supporteurs africains et moyen-orientaux.

