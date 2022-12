RDC: la société civile s'interroge sur le déploiement de la Monusco après la tuerie de Kishishe

Les Casques bleus de la Monusco déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, le 29 mars 2022. © DJAFFAR SABITI / REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les autorités congolaises accusent le M23 d’avoir tué mardi 29 novembre plus de 200 civils à Kishishe dans le Nord-Kivu. Ce que les rebelles nient. Une semaine après, Kishishe est toujours sous contrôle du M23 et des appels à une enquête indépendante se multiplient. Des acteurs de la société civile veulent que la lumière soit faite et disent craindre également pour la sécurité des populations restées à Kishishe et celles des alentours.