Au Bénin, le salaire minimum augmente de 30%

Le gouvernement béninois relève le Smig de 30% et revalorise les salaires des fonctionnaires de l’administration publique par catégorie. La décision a été annoncée mercredi 7 décembre au terme du conseil des ministres et qui sera visible dès la fin de ce mois de décembre 2022.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Le Smig (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) passe de 40 000 (environ 61 euros) à 52 000 francs CFA (environ 79 euros) à compter du 1er janvier 2023, soit 30% d’augmentation. Il n’avait pas bougé depuis neuf ans.

Tout le monde est concerné, le gouvernement a relevé le point d’indice et procédé à des échelles d’augmentation par métiers. Les petits salaires ont obtenu les hausses les plus conséquentes. Ainsi, un chauffeur de l’administration bénéficiera en début de carrière d’une hausse de 66%, la sage-femme d’une revalorisation de 51 à 29% de son revenu actuel, le médecin entre 11 et 10%, l’instituteur entre 34 et 12 %. Les policiers, les militaires, les enseignants, les retraités en profitent aussi.

Une augmentation après des négociations

Le gouvernement évalue à 60 milliards de francs CFA (équivalent à 91 millions d'euros) le coût d’application de la revalorisation des salaires la première année. Il n’y a pas eu besoin de grève pour obtenir ces augmentations. Elles ont abouti après des promesses du président Talon à la fin 2021 et des négociations entre syndicats, patronat et gouvernement.

