Les boulangers tunisiens réclament des subventions non versées par l'État

Des Tunisiens achètent du pain, dans un marché de Tunisie, au premier jour du mois de ramadan, le 17 mai 2018. FETHI BELAID / AFP

Texte par : RFI

Mercredi 7 décembre, plusieurs milliers de boulangers se sont mis en grève en Tunisie. Ils réclament près de 260 millions de dinars (environ 78 millions d’euros) d’impayés à l’État, qui ne leur verse pas leur subvention étatique depuis plus d’un an. Si la grève des boulangers a été suspendue plus tard dans la journée, après l’annonce d’un règlement temporaire de la part du gouvernement pour régler la dette, cette crise ne fait qu’amplifier des problèmes chroniques.