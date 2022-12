Madagascar: la Banque mondiale appelle le secteur privé à investir

Le siège de la Banque mondiale, à Washington. © Andrew Harnik / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'est et australe, Victoria Kwakwa a rencontré les autorités malgaches ainsi que le secteur privé et la société civile, mercredi 7 décembre. La visite intervient alors que l'institution de Bretton-Woods finalise sa stratégie de partenariat avec Madagascar pour les cinq années à venir. Pour la Banque mondiale, une croissance inclusive est importante pour briser le cycle de la pauvreté.