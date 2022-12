RDC: plusieurs pays occidentaux appellent à la transparence du processus électoral

Le siège de la Céni, la Commission électorale, à Kinshasa, en RDC, le 9 janvier 2019 (image d'illustration). REUTERS/Baz Ratner

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que l’enrôlement et l’enregistrement des électeurs doit commencer dans une partie de la RDC d'ici une quinzaine de jours, seize pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, mais aussi l'UE, ont publié, mercredi 7 décembre, un communiqué commun pour rappeler l’importance de la création des conditions permettant la tenue des élections libres et transparentes dans l’ensemble du pays.