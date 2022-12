L’Afrique du Sud veut dépénaliser la prostitution pour diminuer les violences

Le gouvernement sud-africain a présenté ce vendredi 9 décembre un projet de loi pour dépénaliser la prostitution, et diminuer ainsi les violences faites aux femmes qui continuent d'augmenter dans tout le pays.

Le ministre de la Justice Ronald Lamola a présenté le projet de loi, avec comme objectif que l'offre et le recours à des services sexuels ne soient plus considérés comme des délits. Le gouvernement espère ainsi réduire les violences subies par les prostituées. « Cela permettra un meilleur accès aux soins, moins de discrimination et de stigmatisation », a expliqué Ronald Lamola lors d'un point presse.

Ce projet de loi a été salué par les associations féministes. Le groupe de défense des droits des prostituées Sweat espère que la dépénalisation permettra « un meilleur échange » entre les prostituées et la police. Selon les associations, 150 000 femmes en Afrique du Sud sont des travailleuses du sexe.

Cette proposition intervient dans un contexte de violence accrue à l'égard des femmes dans tout le pays : selon la police, elles ont augmenté de 13% entre 2017 et 2022. En Afrique du Sud, un viol est déclaré toutes les 12 minutes et les féminicides ont été multipliés par deux sur le premier trimestre de l'année, par rapport à l'année précédente. En 2021, le taux de féminicides dans le pays était déjà cinq fois supérieur à la moyenne mondiale.

