Le Burkina octroie l’exploitation d’une mine d’or aux Russes de Nordgold

Les Russes de Nordgold on dû cesser l'extraction de nombreuses mines, dont celle d'or de Taparko-Bouroum (ici en 2009), dans le nord du Burkina Faso, dû à l'insécurité. © Katrina Manson / Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le gouvernement de transition burkinabè a d'octroyé un permis d'exploitation d'une nouvelle mine d'or à la société russe Nordgold, selon un compte-rendu du Conseil des ministres publié jeudi 8 décembre. Les prévoient la production de plus de 2,5 tonnes d'or et des revenus de 5,3 milliards de francs CFA (8,1 millions d'euros) sur quatre ans. Dans un secteur qui pèse plus de 10 % des richesses du pays, Ouagadougou souhaite montrer qu'il diversifie ses partenaires.