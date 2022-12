Le Maroc met en avant la mode en Afrique avec la 14e édition du Fima

Kobe Dan est au Fima pour représenter les petits artisans des villages ghanéens, vendant leurs tissus pour reverser l'intégralité des ventes aux producteurs, à Rabat le 8 décembre 2022. © Nadia Ben Mahfoudh / RFI

Texte par : RFI

La capitale marocaine Rabat accueille la 14e édition du Festival international de la mode en Afrique (Fima). Du 7 au 10 décembre, 30 créateurs venus de 30 pays exposent leurs collections et les textiles africains, le tout pour mettre en avant la culture et l’art africain. 380 stylistes sont candidats au concours des jeunes créateurs et font défiler plus de 500 mannequins du continent.