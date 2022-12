Le Burkina Faso veut créer un fonds de soutien pour l’effort de guerre

Un des objectifs du fonds souhaité par le Burkina Faso est de financer les Volontaires pour la défense de la patrie. Ici, lors d'un recrutement pour ce groupe, le 16 novembre 2022, à Ouagadougou. © Olympia De Maismont / AFP

Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé vendredi 9 décembre la mise en place d'un fonds de soutien pour l'effort de guerre, à l'issue d'une rencontre entre le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et les partenaires sociaux, notamment des syndicats et le patronat burkinabè. L'objectif de ce fonds est de lever environ 100 milliards de francs CFA, pour notamment payer et équiper les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).