Le Nigeria limite les retraits d’argent liquide et crée la polémique

Au Nigéria, l'argent liquide est roi, surtout la plupart des Nigérians, majoritairement défavorisés. Ici, un client retire de l'argent à Asaba, le 16 novembre 2016. © Pius Utomi Ekpei / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Nigeria, l’annonce mercredi 7 décembre de la banque centrale de limiter les retraits crée des remous. À partir du 9 janvier prochain, les retraits seront limités à 20 000 nairas par jour (42 euros) et 100 000 nairas par semaine pour les particuliers. Cela pour pousser la population vers une économie de plus en plus dématérialisée, mais dans un pays où le « cash » reste roi, surtout pour ma majorité défavorisée, cette annonce risque de rajouter une couche à la gronde sociale.