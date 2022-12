Un otage allemand détenu au Sahel depuis plus de quatre ans enfin libéré

Jörg Lange, humanitaire allemand de 63 ans, était détenu comme otage au Sahel depuis plus de quatre ans. Sa libération a été rendue possible par l'intermédiaire du Maroc, selon la presse allemande.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Jörg Langer a été rapatrié à bord d'un avion de l'armée. Selon le magazine Der Spiegel, l'humanitaire de 63 ans « se porte bien, compte tenu des circonstances. » « Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont contribué à cette libération ou qui l'ont soutenue, en particulier la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, la police criminelle et les autorités et amis au Mali, au Niger et dans les pays voisins », a commenté l'association humanitaire Help pour laquelle il travaillait.

La presse allemande assure que le Maroc a joué un rôle clé dans les négociations avec les ravisseurs.

Jörg Langer avait été enlevé, le 11 avril 2018, dans l'ouest du Niger, à la frontière avec le Mali, par des hommes armés circulant à moto. Selon la presse allemande, il aurait ensuite été revendu au groupe État islamique dans le Grand Sahara. Berlin aurait envisagé une intervention militaire pour le libérer, avant d'y renoncer en raison du danger de l'opération.

Au moins quatre otages occidentaux sont encore détenus au Sahel dont le Français Olivier Dubois. Et depuis fin novembre, on est sans nouvelles du prêtre catholique allemand Hans Joachim Lohre, probablement enlevé à Bamako.

À lire aussi: Vingt mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne