Au Gabon, une association lance une collecte pour faire sortir l’épilepsie de l'ombre

L’épilepsie, une affection chronique du cerveau, touche 50 millions de personnes dans le monde. Au Gabon, l’Observatoire international pour l’intégrité et la dignité de la famille lance un appel aux dons pour lui donner de la visibilité.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Mère d’un enfant épileptique, Pascale Koye a créé en 2009 l’Observatoire international pour l’intégrité et la dignité de la famille qui apporte une assistance aux familles et enfants souffrant d’épilepsie. Sa mission consiste à sortir les épileptiques de l’ombre. « L’idée, c’est vraiment la mobilisation. C’est la visibilité. C’est faire sortir l’épilepsie de l’ombre. Au niveau du Gabon, nous n’avons pas d’épileptologues, nous avons des neurologues, et encore ; pour les enfants, trouver un neuropédiatre est assez compliqué », explique-t-elle.

L’Observatoire dispose d’un centre d’accueil. Le révérend Paulin Obame Anda, son aumônier, soutient qu’il n’est pas facile de vivre avec une personne souffrant d’épilepsie. « On a vu une famille où on se demandait pourquoi le salon était si vide. Elle nous dit : "Les manifestations de ses crises sont violentes. Il casse tout lorsqu’il est en crise". Il faut beaucoup d’amour parce que c’est terrible. »

Par manque de financement, le centre est actuellement fermé. Pascale Koye lance un appel aux dons. « Nous en avons besoin, quel que soit le montant. Parce que votre don peut sauver une vie. » Les dons collectés financeront un repas de Noël pour les enfants épileptiques ainsi que les activités de l’observatoire en 2023.

