Cameroun: une première année mouvementée pour Samuel Eto'o à la tête de la Fécafoot

Samuel Eto'o lors de sa première conférence de presse après son élection à la tête de la Fecafoot, à Yaoundé, le 11 décembre 2021. (Photo d'illustration) © Amélie Tulet/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Cameroun, ce 11 décembre, cela fait exactement un an que Samuel Eto’o a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). L’ancien capitaine des Lions indomptables s’était fixé pour objectif, à la tête de la Fécafoot, d’assainir et moderniser le football camerounais et d’attirer les sponsors et les investisseurs. Un an après, le bilan de Samuel Eto'o à la Fécafoot est plutôt positif.