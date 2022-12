En Afrique comme en France, l’exploit des Lions de l’Atlas salué par la presse

Qualification du Maroc: le monde arabe en demi-finale?

Avec notre correspondant en Égypte, Alexandre Buccianti

C’est dans les territoires palestiniens que les manifestations de joie ont été les plus spectaculaires. Pour les Palestiniens, l’exploit marocain est une victoire arabe qui les sort, par procuration, d’un quotidien déprimant. Un sentiment partagé à des degrés divers dans la plupart des pays arabes.

Déjà les félicitations de célébrités du monde du spectacle se multiplient. Il y a aussi les congratulations de nombreux responsables arabes qui voient un potentiel politique et économique à la victoire footballistique marocaine. Les superlatifs de certains commentateurs de télés arabes sont parfois tellement excessifs qu’ils provoquent moqueries et sarcasmes sur les médias sociaux : « À les entendre on croirait que c’est grâce à eux que le Maroc a gagné ». Un internaute égyptien, dont l’équipe ne s’est même pas qualifiée pour le Mondial, écrit avec amertume et humour : « la défaite est orpheline mais la victoire a cent pères ».