Gabon: l’UPG, parti de l’opposition, appelle à une candidature unique en vue de la présidentielle

Au Gabon, après la rentrée politique de l’Union nationale suivie par le Congrès du rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) d’Alexandre Barro Chambrier, c’était au tour de l’Union du peuple gabonais (UPG) de faire sa rentrée, samedi 10 décembre. Mathieu Mboumba Nziengui, président de ce parti de l’opposition a plaidé pour une candidature unique de l’opposition à l’élection présidentielle, attendue en 2023.

Joint par RFI, Mathieu Mboumba Nziengui a aussi appelé à une large concertation entre l'opposition et la majorité pour mettre en place un dispositif sur la transparence électorale.

« La situation politique actuelle a trop duré. Si les gens avaient été ou sont élus légalement, dans la transparence, il n’est pas dit que nous devions les refuser pour qu’ils soient au pouvoir. Mais nous nous rendons compte que ceux qui nous dirigent aujourd’hui, sont le résultat des élections truquées. Je dis que, souvent ceux qui sont au pouvoir, ceux qui s’y éternisent, sont allergiques au changement. Ils refusent le changement par tous les moyens. Mais qu’on soit aujourd’hui unanimes ! Qu’on se mette ensemble ! Que le pouvoir et l’opposition se mettent ensemble pour que, pour les élections qui arrivent, on mette en place des instruments démocratiques. C’est pourquoi j’appelle à cette rencontre, à cette entente créée par la majorité et l’opposition pour qu’il n’y ait plus de fraude électorale dans ce pays. »

Il est à noter que le Parti démocratique gabonais (PDG), parti au pouvoir, organisera son congrès du 23 au 24 décembre prochain.

