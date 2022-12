Mali: les ex-rebelles de la CMA veulent une «réunion d’urgence» sur l’accord de paix d’Alger

Dans une lettre de son président Alghabass Ag Intalla envoyée samedi 10 décembre au ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra et rendue publique dimanche, la Coordination des mouvements de l'Azawad accuse la mise en œuvre de l'accord signé en 2015 d’être au point mort.

Publicité Lire la suite

Pour la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), il y a urgence. Dans sa lettre, la coalition demande qu'une réunion se tienne avec l'ensemble de la médiation internationale, au plus vite et « dans un lieu neutre ». L'objet de cette rencontre : l'examen « décisif de la viabilité » de l'accord d'Alger, selon la CMA.

Vendredi déjà, elle avait publié un communiqué pour dénoncer « la déliquescence » du texte. Sept ans après sa signature, la CMA déplore « un manque évident d'engagements » de la part des principales parties, soit selon la coalition, « les gouvernements successifs du Mali, la médiation algérienne et la communauté internationale ». La CMA estime que ces acteurs sont les garants de la mise en œuvre de l'Accord d'Alger et leur rappelle qu'il faut intervenir pour « éviter une rupture définitive ».

L'accord de 2015 prévoit notamment plus d'autonomie pour le nord du Mali et l'intégration des anciens combattants rebelles à une armée « reconstituée ». Mais sept ans plus tard, son application est quasi nulle. Vécu comme humiliation par certains acteurs politiques à Bamako, l'accord d'Alger a de nombreuses fois été remis en question depuis le second mandat de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta.

► À lire aussi : Mali: quand il ne reste que la fuite, récits de victimes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne