L’humoriste camerounais Stephan Dipita remporte le prix RFI Talent du Rire

Son nom a été dévoilé ce lundi 12 décembre. Stephan Dipita, 28 ans, est le huitième lauréat du prix RFI Talent du Rire, initié par l'humoriste Mamane pour révéler les nouveaux talents du rire francophone.

Publicité Lire la suite

Originaire de la région de Douala, Stephan Dipita a fait des études de théâtres et monté son premier one man show à seulement 23 ans. Il y moquait alors notre addiction aux réseaux sociaux. Son style évolue peu à peu et aujourd'hui, aucun sujet de société n'échappe à sa griffe.

C'est ce qui a séduit Mamane. « Ce que j’aime beaucoup dans Stephan Dipita, c’est que c’est quelqu’un de très moderne. C’est vraiment un jeune artiste africain de son temps. Sur scène, dans ses textes… on peut être à New York, à Paris ou à Bruxelles qu’on comprendrait aisément son style », salue l'humoriste.

Stephan Dipita n'hésite pas à parler d'insécurité, de politique et d'éducation, et même de tout cela à la fois. « Terroristes, ce sont les spécialistes de la terreur. Mais ces gens-là, ce sont des fous. Ils brûlent les écoles. Qui peut faire ça ? L’école est importante dans tous les domaines de la vie. Tu veux devenir ministre, il faut aller à l’école ; tu veux devenir président, il faut… Même pour qu’on t’appelle chômeur, il faut d’abord que tu ailles à l’école, que tu aies des diplômes et que tu deviennes chômeur à quartier »

Je n’hésite pas à aborder tous les sujets, surtout des sujets qui s’inscrivent dans l’actualité, dans le sens de se questionner de la place de l’Afrique dans l’avenir du monde, c’est-à-dire les questions qui concernent par exemple l’environnement, le numérique, le développement. Comment Stephan Dipita définit-il son style ? Sébastien Jédor

Stephan Dipita recevra officiellement son prix, en février prochain, au festival Abidjan Capitale du Rire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne