Le Tchad remet 139 personnes en liberté après les manifestations du 20 octobre

Le tribunal de grande instance de Ndjamena, ici le 5 décembre 2022. (illustration) © Denis Sassou Gueipeur / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Tchad, 139 prisonniers ont été libérés après les audiences tenues fin novembre et début décembre des manifestants du 20 octobre dernier contre la prolongation de la transition. Parmi les libérés de Koro-Toro, prison en plein désert à 600 km de la capitale, 59 détenus ont été relaxés pour infractions non constituées et les 80 condamnés avec sursis sont arrivés à Ndjamena dimanche 11 décembre.