Les réseaux sociaux pleurent la mort de l'artiste congolaise Tshala Muana

(8/13) Tshala Muana a écrit la plupart de ses propres chansons et, contrairement à la plupart des zaïrois qui chantent en lingala et jouent la rumba et son dérivé accéléré (le soukous), Tshala Muana va se focaliser sur le rythme "mutuashi" et chanter dans sa langue maternelle. pic.twitter.com/0eSlgsaUG4