Sénégal: le Premier ministre Amadou Ba devant une Assemblée divisée

Amadou Ba a fait son grand oral, ce lundi 12 décembre, devant les députés. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre sénégalais a défendu le bilan du président Macky Sall et développé les priorités pour le reste du mandat.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois

La traditionnelle déclaration de politique générale a duré deux heures et trente minutes devant un hémicycle presque complet. Auparavant, Amadou Ba a d’abord déroulé le bilan du président Macky Sall et de son gouvernement en insistant sur les priorités comme le combat contre la cherté de la vie et les inondations ainsi que le combat pour l’emploi, la souveraineté et la croissance.

Il a aussi rappelé des mesures-phare du président comme l’amélioration de l’électrification ou la baisse du prix de certains produits de base. « La stabilisation des prix des produits de grande consommation des ménages aura coûté 157 milliards en 2022. Les principaux produits concernés par ce soutien direct aux ménages sont le blé, le riz, le sucre, le maïs et l’huile. » Il s’est aussi penché sur les perspectives du gouvernement avec, par exemple, l’exploitation des ressources pétrolières et gazières qui va commencer en 2023.

Amadou Ba, qui est le quatrième Premier ministre de l’histoire du Sénégal, s’exprimait dans un contexte politique tendu puisque, pour la première fois de son histoire, la mouvance présidentielle n’a plus la majorité absolue. La rentrée parlementaire, en septembre, avait été marquée par des bagarres et des insultes. Il y a dix jours, une députée du camp présidentiel a été giflée. Amadou Ba a conclu par un appel au calme : « Ne cherchez pas à avoir raison, mais à être en paix, comme l’enseigne les sages. » La déclaration a été suivie d’un débat des députés qui a duré trois heures.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne